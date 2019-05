Asfinag setzte erstmals Drohne bei Tunnelübung ein

Einsatzkräfte schneller informiert

Das Forschungsprojekt läuft bis Jahresende. Die Datenanalyse soll bis dahin klare Erkenntnisse liefern, um Drohnen sinnvoll als Ergänzung zu den Videokameras und den Sensoren der Asfinag einsetzen zu können. Ziel wäre es, bei Unfällen standardisiert Drohnen zu verwenden und die Bilder direkt in die jeweils zuständige Verkehrsmanagementzentrale zu übermitteln. Einsatzkräfte könnten so schneller und genauer genau über die Lage an Ort und Stelle informiert werden, betonte die Asfinag.