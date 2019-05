Fruchtbare Tage: Start-Ups mit neuer Messmethode

Messung per Hautpflaster

Mit einem Chip-Pflaster will das in Seiersberg bei Graz beheimatete Technologieunternehmen SteadySense Frauen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch helfen. Beim Eisprung steigt die Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5 Grad Celsius an. Kernstück der steirischen Innovation ist daher ein Pflaster mit einem Sensorchip, der die Körpertemperatur der Frau hochpräzise misst.