Das sagen die Dollingers zu ihrer Moser-Übernahme

Nicht alle Mitarbeiter werden übernommen

An der Frühlingskollektion 2020 wird bereits gearbeitet. Danach stehen in Gnigl große Veränderungen an, vor allem auch in der Endfertigung: „Wir können nicht das volle Team übernehmen. Aus Kostengründen werden wir Teile nach Osteuropa zu den Lohnherstellern auslagern müssen“, so Proft. Wieviele der 100 Jobs wegfallen werden, ist unklar.