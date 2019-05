Stadt segnet Wohnbau im Bahnhofsviertel ab

Gleich zwei größere Bauprojekte stehen heute auf der Tagesordnung der ersten Sitzung des neuen Planungsausschusses des Gemeinderats: In der Fanny-von-Lehnert-Straße will die Eisenbahner-Wohnbaugenossenschaft EBS mit Sitz in Linz eine ganze Häuserzeile (Nummer 21 bis 31) schleifen.