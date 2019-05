Motto in der Selbsthilfe: Gemeinsam statt einsam

Die Bedeutung der Selbsthilfegruppen in der Steiermark ist riesig, muss aber noch stärker in der Gesellschaft verankert werden. Deshalb der Wunsch von Bachler: „Die Selbsthilfe muss in der Primärversorgung, in den Gesundheitszentren mehr Platz finden.“ In Hamburg etwa gibt es das Projekt „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“. Dabei wird das ärztliche und pflegerische Handeln durch das Erfahrungswissen der Selbsthilfe erweitert sowie der Kontakt zwischen Patienten und Selbsthilfegruppen gefördert.