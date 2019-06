Diese Comics bringen Kinderaugen zum Leuchten

„1 Wolf, 2 Hunde, 3 Schlüpfer“

Dorothée de Monfreid Illustrationen kennt man spätestens seit ihrer Zusammenarbeit mit Slyviane Donnio und dem Kinderbuch „I‘d Really Like to Eat a Child“. Mit dem vorliegenden Zählbuch erscheint ihr fünftes Buch rund um die lustige Hunderasselbande.



Hierbei beginnt es mit einer Kiste. Erstmal nichts Besonderes. Doch aus dieser roten Schachtel klettern zwei Hunde hinaus, dann kramen sie drei Schlüpfer hervor und vier Hosen. Es scheint immer mehr zu eskalieren, bis einem klar wird: das wird eine riesige Feier voller Verkleidung! Aber, Vorsicht! Welche Rolle spielt der große, böse Wolf?



Wem könnte es gefallen?

Da das Lesealter bei diesem Buch mit 2 Jahren freigegeben ist, ist es die perfekte Lektüre für Leserneulinge. Die Geschichte ist kurz und lustig gehalten. Das Buch selbst ist aus dicker Pappe hergestellt und hochwertig bedruckt.



Monfreid, ISBN: 978-3-95640-189-3, Reprodukt Verlag



(Anm. d. Red.: „I‘d Really Like to Eat a Child“ ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Die anderen Bücher der Hundetruppe findet man unter diesen Titeln: „Schläfst du?“,„Keine Lust“,„Wartet auf mich!“ und „Das größte Geschenk der Welt“)