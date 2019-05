Pizzera & Jaus suchen Videos der Liebe

Für das neue Video zum Liebeslied „kaleidoskop“ haben Pizzera & Jaus via Internet einen Aufruf an ihre viele Fans – weit mehr als 100.00 Facebookfreunde – gerichtet. Romantische Heiratsanträge, Jahrestage und Jubiläen sind gefragt. „Egal, ob verwackelt oder professionell, alt oder neu – wer mit auf das Video will, soll uns das Material zukommen lassen!“, motiviert das Erfolgs-Duo seine Fangemeinde. „Wir wollen euch in unserem Video vorkommen lassen – und so die schönsten Momente der Liebe festhalten.“