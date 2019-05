Einbrecher hatten es auf Werkzeug & Geld abgesehen

In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Telfs ein. Sie hatten es auf eine Handkasse und eine Geldtasche abgesehen. Mit der Beute machten sie sich aus dem Staub. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Eurobereich. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeidirektion Telfs unter 059133/7126.