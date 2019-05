Mama ist die Allerbeste

Erst seit zwei Monaten ist Alexandra Grüll Mama. Was die 27-jährige allerdings nicht daran hindert im Familienbetrieb in Grödig schon wieder mitzuhelfen. „Kein Problem, meine Helena ist immer dabei.“ An ihrem ersten Muttertag legt aber auch sie die Füße hoch: „Meine Mama und ich lassen uns von unseren Männern nach Stich und Faden verwöhnen. Sie ist mein großes Vorbild – bestimmend aber immer liebvoll.“