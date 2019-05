Eine Impfung gegen Krebs, „aber keiner geht hin!“

„Eigentlich ist es unglaublich: Da gibt es eine Impfung gegen Krebs, und keiner geht hin“, sagt Karl Tamussino, Leiter der Abteilung für Frauenheilkunde am LKH Graz. Rund 150 Frauen sterben jährlich an dieser Krebsart, etwa 6500 müssen aufgrund einer Krebsvorstufe operiert werden. Die Impfung selbst ist seit 2006 auf dem Markt und hat so gut wie keine Nebenwirkungen. „Es braucht frühzeitige Sensibilisierung. Nur bei einer höheren Durchimpfungsrate besteht die Chance, dass wir den Gebärmutterhalskrebs besiegen können“, betont die steirische Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß am Freitag am LKH Graz.