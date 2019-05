Freude über neue Spielwiesen für Hunde in Linz

Zwei große Hundefreilaufflächen – 1500 Quadratmeter in unmittelbarer Nähe des A 7-Südportals am Bindermichl und weitere 850 an der Blumauerstraße – entstehen in Linz. Mit einem 1,2 Meter hohen Doppelstabzaun begrenzt, können darin künftig „Bellos“ ohne Leine und Maulkorb reichlich Auslauf bekommen. „Eingezäunte Freilaufzonen stellen eine optimale Alternative für die Anwohner der Innenstadt zu den Hundefreilaufflächen am Stadtrand dar und sind ein wirksames Mittel, um Konflikten vorzubeugen“, weiß der für Stadtnatur und Lebensqualität zuständige VP-Stadtvize Bernhard Baier. FP-Sicherheitsreferent Michael Raml ist dabei vor allem wichtig, dass „spielende Kinder in Parks und auf Spielplätzen durch freilaufende Hunde nicht gefährdet werden“.