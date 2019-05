Junger Autolenker kracht gegen Leitschiene - tot!

Der Obersteirer war gegen 23.20 Uhr alleine in seinem Wagen auf der Ennstalbundesstraße (B320) von Wörschach kommend in Fahrtrichtung Stainach gefahren. Vor Stainach geriet er in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Straßenseite und prallte dort gegen die Leitschiene. Dabei wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert.