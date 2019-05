Ex-Kitzbühel-Sieger in Zell am See auf Titeljagd

Die Ski & Golf-WM in Zell am See/Kaprun geht ab Donnerstag in seine 17. Auflage. Von Marcel Hirscher und Max Franz bis Bode Miller: Die Teilnehmerliste der vergangenen Jahre war prominent. Heuer fehlen die ganz großen Namen, trotzdem sind 190 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Nationen am Start. Darunter ein Kitzbühel- und ein Wengen-Sieger im Slalom.