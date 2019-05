Neuer Schlossherr will Bürger „aussperren“

Ein Lehrbeispiel für verfehlte Gesprächskultur zwischen Investor und Bevölkerung sieht man derzeit in Trautmannsdorf an der Leitha. Luxus-Magnat Norbert Winkelmayer, Inhaber eines 5-Sterne-Hotels in Wien, will das örtliche Schloss von einer verfallenden Ruine in ein Gesundheitsresort für eine gut betuchte Klientel umwandeln. Die Bevölkerung soll jedoch nur in eigens dafür vorgesehenen „Begegnungszonen“ Platz haben. „Quasi als ländlicher Zoo für die Schnöselpartie aus Wien“, meinen die Kritiker.