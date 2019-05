Nachtschwärmer in Salzburg zeigen sich aggressiv

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einer weiteren Schlägerei zwischen einem 23-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann in einem Lokal in Kaprun. Durch mehrere Faustschläge erlitt der 23-Jährige eine ca. zwei Zentimeter lange Platzwunde am Hinterkopf. Der Täter ergriff danach sofort die Flucht. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.