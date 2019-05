Die Gerüchteküche brodelt

Ob nun auch auf den rund 900 Quadratmeter im Europark die Bastards ihr Unwesen treiben, wird sich bei der Closingparty am 11. Mai weisen. Fix ist hingegen das Konzept fürs „Escobar“ am Anton-Neumayr-Platz. „Wir machen das Pop up-Restaurant zu einer American Bar, wie sie sich hier bereits in den 50er Jahren befand“, so Raschhofer.