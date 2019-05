Dirndl trifft Kimono und internationale Musik

Volksmusik-Legenden, besehend aus Janez Per (Baritonist und Bandleader der Alpenoberkrainer) sowie den Ex-Mooskirchnern Heli Freydl und Erich Kleindienst, fliegen heuer in den Libanon, um am Nationalfeiertag für die dort stationierten österreichischen Soldatinnen und Soldaten aufzuspielen. Seine Premiere feiert das „Legenden-Trio“ am Montag, dem 6. Mai 2019, mit Beginn um 19 Uhr bei einem internationalen Unplugged-Musikantentreffen im Gasthaus Jägerwirt in Pölfing-Brunn.