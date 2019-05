Brücke stürzte ein: Sieben Personen sind angeklagt

Enorme Kosten

Der Brückenabschnitt kostete letztlich statt rund 300.000 Euro etwa 500.000 Euro. Die höheren Kosten flossen auch in den Schaden, der durch den Einsturz entstanden war. Es entstanden laut Asfinag etwa 1,4 Millionen Euro Schaden an der ÖBB-Infrastruktur, rund 700.000 Euro an Kosten für den Schienenersatzverkehr und weitere Millionen kosteten die Güterverkehrumleitungen, 200.000 die Beseitigung der eingestürzten Brücke. Insgesamt lag der Schaden damit unter fünf Millionen Euro und fiel weniger hoch aus, als ursprünglich vermutet, so die Asfinag.