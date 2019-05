38-Jähriger ging mit Bierglas auf Deutschen los

Zu einer wilden Prügelei ist es am Mittwoch beim Maifest in Wals-Siezenheim gekommen. Mit einem Bierglas attackierte ein 38-jähriger Einheimischer einen Deutschen (29). Die Folge: Der Mann erlitt tiefe Schnittwunden am Kopf, im Gesicht und am Knie. Durch den Angriff verletzte sich der 38-Jährige selbst an der Hand. Die beiden Streithähne standen unter Alkoholeinfluss.