„Rutschpartie“ mit 1000 PS

Ein BWM E46 – allerdings mit einem Mustang-V8-Motor, knapp 1000 PS und einer Auspuffanlage, aus der Flammen emporschießen. Als die „Steirerkrone“ im verregneten PS Racing Center in Greinbach als Beifahrer von Daniel „Brandy“ Brandner (W), dem Europameister von 2017, am eigenen Leib erfuhr, was Driften bedeutet, stieg nach der ultimativen „Rutschpartie“ sofort die Lust auf die große „Masters GP“-Serie, die am 18./19. Mai in Österreich, in Greinbach, Station macht.