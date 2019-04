Die Edlseer wollen jetzt ein Schloss von jedem Fan

Nach 25 (erfolgreichen) Jahren in der Volksmusikwelt haben die Edlseer in Birkfeld ein ganz besonderes Zeichen gesetzt. „Als Zeichen der Dankbarkeit und Demut wurde eine kleine Holzkapelle errichtet“, erzählt Band-Chef Fritz Kristoferitsch. So weit, so bekannt! Am Mittwoch wird darin zum ersten Mal die dazugehörige Glocke erklingen. Um 10 Uhr Festgottesdienst, danach Frühschoppen - und ab 13 Uhr spielen unter anderem die Gastgeber zünftig auf.