„Wollen rauf bis in die Landesliga“

Goldegg-Coach Ralf Kirnbauer hat dieser Tage gut lachen. Seit September im Amt, etablierte er beim 2. Klasse Süd-Leader in dieser kurzen Zeit die beste Defensive des Bundeslandes! Am Samstag unterstrich seine Elf diese Vormachtstellung beim 6:0-Schützenfest gegen Hüttau. Goldegg will zurück in die 1. Klasse, hofft insgeheim aber sogar auf den Durchmarsch.