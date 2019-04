Zwei junge Frauen stahlen 340 Kleidungsstücke

Die Frauen gaben an, sie seien mit dem Bus aus Kroatien nach Graz gekommen, um das Einkaufszentrum zu besuchen. Insgesamt verbrachten die beiden Diebinnen drei Stunden in dem Bekleidungsgeschäft. In dieser Zeit packten sie die ausgesuchten Kleidungsstücke, überwiegend Damenkleidung, in die beim Geschäft verfügbaren Tragetaschen. Die Taschen räumten sie in einen Einkaufswagen und verließen mit diesem gegen 16.00 Uhr das Geschäft.