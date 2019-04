Druck an steirischen Schulen steigt massiv!

Schuld an der Misere, die sich in den vergangenen Jahren verstärkt hat, sind auch demografische Entwicklungen: Der Migrations-Anteil in den steirischen Klassen steigt, oft mangelt es den Schülern an Deutschkenntnissen. Dazu kommen noch Eltern, die dreist und aggressiv gute Noten einfordern, damit ihr Kind eine höhere Schule besuchen kann. Vielfach mangelt es den Mädchen und Buben auch an Respekt ihren Lehrenden gegenüber. Am quälendsten wird allerdings der Zeitdruck empfunden: Der Stoff muss abgearbeitet werden, lästige Bürokratie nimmt wichtige Zeit zum Unterrichten - und der nächste PISA-Test wartet schon