Alkoholisierter schlug auf Polizisten ein

Die Beamten wollten den stark betrunkenen Mann daran hindern, mit seinem Mofa wegzufahren. Sein Alkoholisierungsgrad war so hoch, dass er beim Versuch, loszufahren, mit seinem Fahrzeug umfiel. Dass ihn die Beamten am Weiterfahren hindern wollten, erzürnte ihn aber so, dass er gewalttätig wurde. Ein Polizist wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Der 58-Jährige wurde nach dem Pfeffersprayeinsatz im Landeskrankenhaus Feldbach ambulant versorgt, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.