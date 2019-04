3600 Euro Strafe wegen Hund in überhitztem Auto

Die Angeklagte versuchte, sich bei Gericht zu rechtfertigen Mehr als eine halbe Stunde musste der Hund in dem 33 Grad heißen Kofferraum ausharren. Dass das Tier überlebt hat, verdankt es zwei beherzten Augenzeugen. Wären diese nicht eingeschritten, hätte der Vierbeiner in kürzester Zeit einen Kreislaufkollaps erlitten. Es ist ein ohnehin heißer Sommertag im August, als die Angeklagte ihr Auto gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lustenau abstellt. Zwar lässt die Tierhalterin einen Fensterspalt offen, ehe sie im Laden verschwindet. Doch weiter denkt sie nicht.