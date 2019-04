Nachbarn holten mit Fässern Wasser aus dem See

Großeinsatz Donnerstag früh für die Feuerwehren im Salzburger Flachgau: Um 5.32 Uhr schrillte der Alarm, das Anwesen des Kollerbauern in Seeham stand in Vollbrand. 115 Einsatzkräfte rückten sofort an, sogar die Nachbarn halfen mit, holten Löschwasser aus dem nahen Obertrumer See. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch alle Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden. Der Hof wurde ein Raub der Flammen.