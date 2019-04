60.000 Grazer Sportler beleben die Wirtschaft

Die Grazer Sportvereine zählen gewaltige 60.000 Mitglieder. Das nutzt der Gesundheit, aber auch der Wirtschaft. Aktuell wird an einer neuen Sportstrategie für die Stadt gebastelt. So sind weitere Hallenausbauten in Planung. Graz will zudem Mitglied der „Global Active Cities“ sein und plant das „Akiv-Jahr 2021“.