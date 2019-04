Radarwarner und Laserblocker im Aston Martin

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Tauernautobahn in Flachau ergab die Messung mit der Radarpistole bei einem Niederösterreicher (62), der mit einem Aston Martin vorbeidüste, kein Ergebnis. Der Lenker hatte offenbar einen Laserblocker eingebaut. Er konnte angehalten werden. Der Mann gab zu, den Blocker sowie einen Radarwarner bereits 2011 beim Kauf des Luxuswagens einbauen habe lassen. Die Geräte wurden in einer Fachwerkstatt in Eben auf Kosten des Niederösterreichers ausgebaut. Die Polizei stellte die Teile sicher. Der Mann wurde angezeigt, durfte dann aber weiterfahren.