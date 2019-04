Grüne fordern nun Glücksspiel-Verbot

Krismer gründet ihre neue Kritik auf vertrauliche Infos aus dem Novomatic-Konzern mit Stammsitz in Gumpoldskirchen: „Laut Angaben von Mitarbeitern hat dieses Unternehmen einen Nettobetrag seit der Einführung des kleinen Glücksspiels im Jahr 2006 von 1,3 Milliarden Euro erzielt.“ In Wien dürfte der Ertrag bis zum flächendeckenden Verbot der Automaten mehr als 3,85 Milliarden Euro betragen haben, so die Grüne.