Tirol macht große Sprünge: Trampolin-Park eröffnet

In Völs, wenige Minuten vom Bahnhof und dem Einkaufszentrum Cyta entfernt, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. In gut zwei Wochen werden die Pforten zur neuen Erlebniswelt eröffnet. „Wir wollen den Tirolern zeigen, was das Trampolin eigentlich kann – nämlich viel mehr als nur im Garten zu stehen“, erklärt Schnöller. Dort werde nämlich mitunter viel falsch gemacht. Trampolinspringen ist aber eine besondere und auch anspruchsvolle Sportart, weil unglaublich viele Muskeln gleichzeitig trainiert werden. Damit dabei niemandem was passiert, sind in der Halle zahlreiche Instruktoren unterwegs, die mit allen Besuchern aufwärmen und sie unterstützen. Zudem werden in weiterer Folge auch Kurse angeboten. Denn im „Flip Lab“, dessen Motto „expanding your limits“ ist, richten sich die Angebote an Jung und Alt, Anfänger wie Profis.