Spaltensturz endete für jungen Spanier glimpflich

Der Spanier gehörte einer siebenköpfigen Skitourenguppe von Landsleuten an, die auf der Skiroute Hoch Tirol in Osttirol unterwegs war. Am Dienstag bestiegen dien Tourengeher den Großvenediger, um anschließend über das Schlatenkees zur Neuen Prager Hütte abzufahren.