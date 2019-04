Schuss aus Hinterhalt: Kater kämpft um sein Leben

Kater kämpft ums Überleben

Seither kämpft das geliebte Haustier um sein Leben. Und seither sorgt man sich in dieser Region. Zum einen, weil offensichtlich ein Tierhasser unterwegs - und mitten unter ihnen - ist, der feig aus dem Hinterhalt agiert. Und natürlich, weil es in einem Gebiet geschehen ist, in dem sich auch Kinder aufhalten. Das dürfte dem Täter in seinem Hass offensichtlich vollkommen egal sein.