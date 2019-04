AUA-Jet stürzte im Jahr 2017 beinahe auf Salzburg

Die Sicherheitsuntersuchungsstelle hat am Montag einen Zwischenbericht zu einem Vorfall am Salzburger Flughafen aus dem Jahr 2017 veröffentlicht. Während eines Sturms war ein AUA-Jet von Scherwinden erfasst worden und hatte durchstarten müssen. Dabei dürfte die Crew offenbar zunächst vergessen haben, eine Triebwerkseinstellung zu ändern, was eine Überzieh-Warnung auslöste.