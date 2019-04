Stadtwerke-Fusion: Freunde schließen neuen Pakt

Arbeitsplätze werden eher mehr als weniger

Von den derzeit 170 Mitarbeitern in Bruck und 300 in Kapfenberg müsse jedenfalls niemand um seinen Arbeitsplatz fürchten, wurde betont. Eher werde man in Richtung 500 aufstocken, sagte Koch, der zudem eine Standortgarantie für den Brucker Betrieb aussprach.