Verhaltensregeln: So benimmt man sich beim Arzt

Überetzung in 39 Sprachen

Damit die Regeln auch für wirklich alle verständlich sind, wurden die Regeln nun in weitere Sprachen übersetzt, darunter Italienisch, Albanisch, Chinesisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch und Ungarisch. Zusätzlich zu Plakaten und Kommunikationskarten gibt’s ein (stummes) Video, welches die Verhaltensregeln auf Bildschirmen in Wartebereichen zeigen wird.