Festung Scheffau fiel nach eineinhalb Jahren

Lange wurden die Scheffau-Fans verwöhnt, wenn sie in „ihre“ Arena strömten. Bis Taxham den Kunstrasen betrat! Die Städter brachen einen 569-tägigen Bann und brachten den Tennengauern dank des 3:1-Erfolgs die erste Heimpleite seit September 2017 bei! Und das, obwohl Taxham katastrophal ins Frühjahr gestartet war: Das erste Auswärtsspiel ging mit 1:9 bei Kuchl 1b so richtig in die Hose, die Tordifferenz von 3:22 aus den ersten drei punktelosen Partien zeichnete eine ernüchternde Bilanz.