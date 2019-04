Mit der Tuba zum Sieg

Welten hinter den Worten

Es mag zuerst völlig absurd klingen, was Alleinunterhalter Ennemoser da fabriziert. Aber genau das ist das Faszinierende daran: Hinter der anfangs verwirrenden Fassade steckt so viel mehr - ganze Welten hinter seinen Worten, und allem voran ein talentierter Musiker, der seine Beats ganz genau konzipiert hat. Einer, der das Publikum mit Leichtigkeit auf seine Seite zieht. Dieses dankt es ihm sofort mit Lachern und Rufen - und dem Großteil ihrer Stimmen, wodurch der „Steirerkrone“-Publikumsvogel an TubAffinity ging.