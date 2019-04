Der Salzburger Postbus sucht nach neuen Modellen

Vor 112 Jahren begann die Geschichte des Postbusses in Salzburg. Heute spulen die 250 Öffi-Fahrzeuge mehr als 15 Millionen Kilometer jährlich herunter. Bei den Lenkern steht nun ein Generationenwechsel an: 30 neue Fahrer werden jedes Jahr gesucht – ein Drittel der Belegschaft geht in Pension.