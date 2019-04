Schmiergeld-Vorwürfe gegen die Andritz AG

Nun will ein früherer Manager, konkret Geschäftsführer der Andritz-Hydro-Tochterfirma in Morelia, Mexiko, Zeuge von Schmiergeldzahlungen rund um das venezolanische Projekt geworden sein. Es habe versteckte Zahlungen an Entscheidungsträger gegeben, um den Zuschlag bei Auftragsvergaben in Venezuela zu erhalten, so „addendum“. Das sage der Manager nicht nur im Interview, er habe auch eidesstattliche Erklärungen abgegeben.