Pkw-Crash in Innsbruck: Zwei Pensionisten verletzt

Der 76-Jährige fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Pkw die Reichenauerstraße in Richtung Westen entlang und wollte nach links in die Rossbachstraße einbiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw des 76-Jährigen auf die Verkehrsinsel geschleudert, wodurch ein Baum entwurzelt wurde. Beide Unfallbeteiligten mussten mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.