Uhren, Anzeigetafeln: Alles ist hin!

Die Uhren am Jakominiplatz sind kaputt. Das ist nichts Neues, wird jetzt manch einer denken. Ja, aber die Holding Graz hat es bis jetzt nicht geschafft, das in Ordnung zu bringen - und macht sich damit lächerlich. So wie bei den Haltestellen-Anzeigetafeln. Auch da haben die Verkehrsbetriebe große Verspätung.