Frau unter Todesdrohungen zur Abtreibung gezwungen

„Abtreibung, sonst bringe dich um“: Diese Drohung sprach das Familienoberhaupt (66) laut Anklage im Jänner aus – im Beisein des Kindsvaters. Und setzte so das schwangere Opfer stark unter Druck. Der vermeintliche Grund: Sie wurde von der Familie väterlicherseits nicht akzeptiert – möglicherweise aufgrund ihrer osteuropäischen Wurzeln. Ihr eigener Freund beteiligte sich sogar daran: Der 22-Jährige begleitete die Frau im Februar zur Kontrolle in die Klinik. Eine Sekretärin fragte dort nochmal nach dem Schwangerschaftsabbruch. Die Antwort gab aber Freund: „Weg machen“ soll der Bäcker gesagt haben, während die Mutter seines ungeborenen Kindes in Tränen versank. Schließlich erfolgte der Eingriff am 14. Februar. So heißt es zumindest in der Anklage von Staatsanwalt Michael Schindlauer gegen die zwei Österreicher mit türkischem Background – den Vater und seinen Sohn.