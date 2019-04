Klimawandel: Das Stiefingtal wappnet sich

In ihrer Einleitung betonte Klimaschutzkoordinatorin Andrea Gössinger-Wieser, dass es höchst an der Zeit ist, zu handeln, den Klimaschutz zu intensivieren und die Anpassung an den Klimawandel sukzessive vorzubereiten. Franz Prettenthaler (Joanneum Research) sprach über das Klimarisiko für die Landwirtschaft. Martin Schönhart (Universität für Bodenkultur Wien) präsentierte neueste Forschungsergebnisse zum Thema „Hitzestress in der Schweinehaltung“. Das Projekt PiPoCool zeigt die negativen Auswirkungen von Hitzestress in der Tierhaltung auf und liefert Landwirten Tipps zur Optimierung von Tierwohl und Tiergesundheit. Martin Röck (TU Graz) referierte über die Kernelemente von „klimawandelangepassten Gebäuden und widerstandsfähigen Siedlungen“. Und Isabella Kolb-Stögerer zeigte auf, welche Vorzeigeprojekte (wie etwa die Plastiksackerlfreien Schulen und Kindergärten) im Stiefingtal umgesetzt werden.