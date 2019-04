Aufregung um Schließung von Stadt-Kindergarten

„Die Verunsicherung und Wut ist groß“, sagt FPÖ-Gemeinderätin Renate Pleininger. Besorgte Eltern haben sich an sie gewendet, weil sie fürchten, dass der Kindergarten zusperren muss. Zumindest wurden sie per Aushang bereits darauf hingewiesen, dass in zwei, drei Jahren Schluss ist. Die Kindergartenleiterin verwies die „Krone“ direkt an ihre Vorgesetzten im Magistrat.