525-Mio.-Umbau des Bernabeu-Stadions ab Saisonende

An der Präsentation des Projekts, das den Plänen zufolge nach 42 Monaten Bauzeit Ende 2022 fertig werden soll, nahm auch Madrids Bürgermeisterin Manuela Carmena teil. Der genaue Termin für den Beginn der Arbeiten stehe aber noch nicht fest, betonte Perez. Der letzte Spieltag von La Liga findet am 19. Mai statt. Der revolutionäre Umbau des Bernabeu war bereits vor sieben Jahren erstmals angekündigt und seitdem wegen nicht gesicherter Finanzierung mehrfach verschoben worden. Während der Arbeiten will Real Madrid das Stadion weiter normal nutzen.