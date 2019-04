Studenten bekamen Klausur mit richtigen Antworten

So etwas hat es an der Juridischen Fakultät der Universität Salzburg wohl noch nie gegeben: Bei einer Fachprüfung in Europarecht konnten die Studenten die richtigen Antworten auf dem Klausurbogen erkennen. Die Prüfung wird nicht anerkannt, was für große Empörung bei den betroffenen Studierenden sorgt.