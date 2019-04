Deutscher verunglückte bei Skitour tödlich

Gegen 6.30 Uhr brach der 35-Jährige aus Deutschland gemeinsam mit drei Bekannten zu einer Skitour auf den Kaibling in Admont auf. Gegen 9.15 Uhr kam die Gruppe zu einer Schneeflanke und querte diese. Dabei dürfte der Mann den Halt verloren haben, rutschte zunächst die Schneeflanke etwa 200 Meter hinab und stürzte danach weitere 100 Meter im felsigen Gelände ab. Der 35-Jährige erlitt bei dem Sturz tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Crew des Rettungshubschraubers C 14 brag den Verunglückten.