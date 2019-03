Gold für Oldstar Riegler - aber Sieg für Chinesin!

Etwas verspätet starteten die Snowboard-Staatsmeisterschaften am Samstag in Radstadt – es gab Probleme mit den Starttoren. Aber die Verhältnisse im Parallel-Slalom waren dennoch top – wie Claudia Riegler in der ÖM-Wertung. Die 45-Jährige vom USC Flachau, die in dieser Saison in Bad Gastein auch noch einen Weltcup-Sieg gefeiert hatte, setzte sich Raceformat (zwei Zeitläufe, kein K.-o.-Finale) vor Sabine Schöffmann (Kärnten) und Celine Galler (Steiermark) durch. Das international besetzte Rennen selbst gewann aber eine Chinesin: Cheng Peng setzte sich vor der Schweizerin Jessica Keiser durch. Auf Platz drei landete Riegler.