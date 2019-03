Details zum coolen Rock und Pop Festival

Josh mit mit dem Hit „Cordula Grüüüüüüün“

Die „Superstars“ der früheren Veranstaltungen wie The Boss Hoss, Nena, Fritz Kalkbrenner, Aura Dione oder Lena sind Geschichte. Dafür kommen junge, österreichische Top-Künstler wie Clara Luzia, Josh („Cordula Grün“), die Wiener Band „5/8erl in Ehr’n“ und die großartige Rockformation „Kaiser Franz Josef“. In Summe treten an allen drei Tagen 50 Bands auf den vier Bühnen im Zentrum der Festungsstadt auf. Abgerundet wird das Festival durch die beliebten Performances von Straßenkünstlern.